Farofa da Gkay surge com campanha antiassédio após polêmica com Tirulipa

Festa acontece nesta semana com shows de Léo Santana, Pedro Sampaio e Wesley Safadão

Reprodução/Instagram/@farofadagkay Farofa da Gkay acontece nesta semana, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro



Uma nova edição da Farofa da Gkay começa nesta segunda-feira, 4. Após polêmica envolvendo Tirulipa na festa de 2022, que levou o humorista a ser expulso do evento, a Farofa investiu em uma campanha inédita contra o assédio. No hotel onde os convidados se hospedarão, placas foram colocadas com orientações de prevenção em referência a música de Léo Santana. “Se liga, meu povo! Por mais que ela dê mole, para refrescar tua mente que o não é não”, diz aviso. A Farofa da Gkay, que começou como comemoração do aniversário de Gessica Kayane e hoje recebe inúmeros famosos e subcelebridades, acontece entre segunda e quarta-feira, 6. O evento traz shows de artistas como Pedro Sampaio, MC Ryan SP, MC Daniel, É O Tchan, Wesley Safadão e Léo Santana. Entre as celebridades convidadas, está Tati Quebra Barraco e Álvaro.