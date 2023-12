Eric Clapton anuncia três apresentações no Brasil em 2024 – Headline News, edição das 19h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

O cantor e guitarrista Eric Clapton anunciou três apresentações no Brasil ano que vem. Em comemoração aos 60 anos de carreira, o cantor inicia sua turnê em maio de 2024, na Inglaterra. Os shows no Brasil acontecem em setembro em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.

Lula assina 20 acordos bilaterais com Alemanha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia de assinatura de declaração conjunta de intenções e acordos com a Alemanha, em Berlim. Ao lado do presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, o chefe de Estado brasileiro assinou cerca de 20 acordos bilaterais com foco em meio ambiente e desigualdade social.

Moscou enfrenta maior nevasca em mais de 140 anos

Moscou enfrenta a maior nevasca em mais de 140 anos, que deixou uma manta de até 40 centímetros de neve sobre alguns bairros em 12 horas. A Sibéria se prepara para enfrentar temperaturas de até -50ºC.

Venda de ventiladores e ar-condicionados sobem 9.300%

A onda de calor que atingiu o país em novembro e ameaça voltar agora em dezembro fez com que a venda de produtos relacionados a climatização e ventilação subissem até 9.300%, tanto novos como usados, tiveram alta demanda, segundo e-commerces que atuam no país.