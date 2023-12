‘O Brasil é a bola da vez, é só investir’, afirma Lula durante série de viagens internacionais

Após encontro com autoridades alemãs, presidente brasileiro destacou o protagonismo do país em energia limpa, transição energética e biodiversidade e que reforçou desejo de outras nações invistam no Brasil

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Lula deve fechar mais de 20 acordos de cooperação com a Alemanha durante passagem pelo país



Recém chegado à Alemanha para fechar acordos bilaterais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou no domingo, 3, a necessidade de colocar o Brasil como protagonista no desenvolvimento mundial. Durante uma série de viagens internacionais, o petista busca novas parcerias de investimento para o país. “[A Alemanha] precisa se voltar para o Brasil. Sobretudo neste momento em que o Brasil está trabalhando a questão de energia limpa, de renovação, transição energética, Amazônia, biodiversidade. O Brasil é a bola da vez, é só investir”, declarou à jornalistas após encontro com o chanceler alemão, Olaf Scholz, em Berlim. Ele classificou o jantar com ministros alemães como ‘excepcional’. Nos próximas dias, Lula ainda irá participar de reuniões sobre cooperações entre os dois países e deve fechar mais de 20 acordos de cooperação.

O presidente brasileiro participou da conferência COP 28 nos Emirados Árabes, fez passagens pela Arábia Saudita e o Catar. O objetivo das viagens é conseguir novos investimentos para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Segundo o governo brasileiro, o compromisso mútuo do Brasil e do Catar em fortalecer os laços bilaterais ficou evidente, com o emir do Catar Hamad al-Thani expressando interesse em ampliar os investimentos e aceitando o convite para visitar o Brasil em 2024. Além disso, o presidente brasileiro participou de um fórum comercial com líderes e empresários dos dois países, onde destacou oportunidades de diversificação da pauta comercial, incluindo produtos de maior valor agregado, como autopeças, produtos de defesa e aeronaves da Embraer.

Quanto aos investimentos, o Catar mantém uma carteira diversificada no Brasil, totalizando cerca de US$ 7 bilhões. Destaca-se como o quinto principal investidor no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), com previsão de aporte de até US$ 10 bilhões. O comércio bilateral superou US$ 762 milhões nos primeiros nove meses de 2023, sendo as carnes de aves responsáveis por 48% das exportações brasileiras para o Catar. Lula e o príncipe dos Emirados Árabes, Bin Salman, projetaram que as transações comerciais entre os dois países, que já somam 50 anos, possam saltar dos atuais US$ 8 bilhões para US$ 20 bilhões até 2030. Para isso, os dois líderes e suas respectivas comitivas também manifestaram interesse na construção de um Conselho bilateral, em nível ministerial, que se reúna periodicamente para promover o aprofundamento das relações econômicas e politicas entre os dois países. Lula retorna ao Brasil no início de dezembro.