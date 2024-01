Festival Rock The Mountain divulga atrações para edição deste ano – Headline News, edição das 21h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/@ZecaPagodinho Zeca Pagodinho vai se apresentar no Rock The Mountain



O festival Rock The Mountain divulgou hoje o line-up completo para a edição deste ano, que acontece em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em dois finais de semana, 9 e 10 de novembro e 16 e 17. Zeca Pagodinho, Seu Jorge, Planet Hemp, Nando Reis e O Grande Encontro (composto por Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo) são alguns dos nomes.

G20 realiza primeira reunião do ano com o Brasil na presidência

A reunião será nesta quinta-feira, 18. A previsão é que ocorram 33 reuniões dos grupos por videoconferência até fevereiro, com Brasília como base para esses encontros. Após o Carnaval, em 21 de fevereiro, os encontros presenciais voltarão à agenda, com um total de 131 reuniões previstas ao longo do ano.

Homem morre durante temporal no Rio Grande do Sul

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na noite de terça-feira deixou ao menos uma pessoa morta e causou danos em 25 cidades. O óbito ocorreu em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi atingido pela marquise de um supermercado que desabou devido à força do vento.

Netflix divulga trailer de novo filme de Adam Sandler

A Netflix divulgou o trailer do novo filme de Adam Sandler, “Astronauta” que chega na plataforma dia 1° de março. No longa, o ator interpreta Jakub, um astronauta que está em uma pesquisa solitária nos limites do sistema solar há seis meses e percebe que o casamento que ele deixou para trás pode não estar esperando por ele quando retornar à Terra.