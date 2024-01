Novo golpe envolve assistente virtual do Bradesco

Criminosos entram em contato telefônico se passando pela BIA e informam ao cliente sobre uma transação suspeita em sua conta

Reprodução/Bradesco Bradesco esclareceu que a sua assistente não realiza contato telefônico, apenas se comunica via WhatsApp



Clientes do Bradesco têm relatado nas últimas semanas uma nova modalidade de golpe envolvendo a assistente virtual do banco, a BIA. Segundo os relatos, os golpistas entram em contato telefônico se passando pela BIA e informam ao cliente sobre uma transação suspeita em sua conta. Para bloquear a transação, eles solicitam que o cliente ligue para um número específico ou digite algum número e forneça informações pessoais. Diversos usuários compartilharam suas experiências nas redes sociais. No entanto, o Bradesco esclarece que a sua assistente não realiza contato telefônico, apenas se comunica via WhatsApp. O banco ainda reforça que não entra em contato com os clientes solicitando senhas, informações de segurança, atualizações de sistema ou o download de aplicativos de acesso remoto. Em caso de qualquer mensagem suspeita, o Bradesco orienta que o cliente encaminhe para o canal de denúncias, que avaliará a situação e tomará as medidas necessárias para desabilitar o número utilizado pelos golpistas.

Como medida preventiva contra golpes e fraudes envolvendo o Pix, a BIA entra em contato com o cliente exclusivamente pelo WhatsApp para confirmar uma transação que esteja retida para análise de segurança. Caso o cliente desconheça a transação, o Pix é cancelado. O Bradesco destaca que a conta oficial da BIA no WhatsApp possui selo de verificação e o contato é feito apenas por mensagem de texto. A assistente nunca entra em contato por ligação telefônica. Além disso, o banco realiza campanhas de conscientização em parceria com as empresas de telecomunicação, em colaboração com a Febraban, para combater esse tipo de fraude.