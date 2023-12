Filme ‘Barbie’ ultrapassou US$ 1 bilhão em bilheteria em 2023 – Headline News, edição das 17h 

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Segundo o portal “The Numbers”, que reúne os dados de vendas de ingressos de todos os cinemas no mundo, “Barbie” e “Super Mario Bros” lideraram a lista de maiores bilheterias de 2023 e foram os únicos filmes a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão. “Barbie” foi o filme que teve a maior bilheteria de uma cineasta mulher.

Lula se encontra com familiares de brasileiro refém do Hamas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta segunda-feira, 11, no Palácio do Planalto, com os familiares de Michel Nisenbaum, único brasileiro feito de refém pelo Hamas. Nisenbaum está desaparecido desde o dia 7 de outubro, quando Israel foi invadido pelo Hamas.

Janja pede responsabilização de hacker que invadiu seu perfil no X

A primeira-dama Rosangela da Silva, mais conhecida como Janja, exigiu nesta terça-feira a responsabilização do invasor da sua conta no X, antigo do Twitter. O perfil foi hackeado na noite de segunda-feira, quando foram publicados diversos posts com conteúdos ofensivos à própria Janja, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, e menções ao escândalo do mensalão e mensagens de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Simply Red traz turnê ao Brasil em 2024

A banda Simply Red, que completa 40 anos em 2025, vai trazer sua turnê comemorativa para o Brasil. O primeiro show está previsto para acontecer no Rio de Janeiro, no dia 12 de março, na Jeunesse Arena. No dia 15, o grupo britânico desembarca em São Paulo, para uma apresentação no Allianz Parque.