Gabigol admite insatisfação com reserva no Flamengo e elogia torcida do Corinthians

Jogador destacou o carinho que tem recebido dos corintianos; contrato do atacante com o clube carioca termina no fim de 2024

EFE/ Alberto Valdés Gabigol diz estar insatisfeito com reserva no Flamengo



O atacante Gabigol expressou sua insatisfação com a reserva no Flamengo e elogiou o Corinthians. Em participação no podcast ‘Podpah’, ele afirmou que jogar na equipe paulista combinaria com ele, destacando a paixão da torcida, a grandeza do clube e a identificação com a favela. A declaração ocorre após o presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo, dizer que o jogador precisa de “novos ares”. Gabigol deixou claro que não está feliz por não ser titular e ressaltou que já jogou em grandes clubes da Europa, como a Inter de Milão e o Benfica, mas saiu por não ter oportunidades. Ele afirmou que todos os jogadores já foram titulares com o técnico Tite, exceto ele, e que está disposto a jogar. Ele reforçou que seu contrato termina no final de 2024 e que pode sair do clube sem render um centavo para a equipe carioca, que pagou uma alta quantia para tê-lo. O atacante destacou que o Corinthians é uma excelente opção. No entanto, a multa rescisória de Gabigol é de 100 milhões de euros, o que pode dificultar uma possível transferência. “Tenho mais um ano de contrato, no meio de 2024 estou livre. Lido muito com a realidade. Agradeço o carinho. Estou em São Paulo três, quatro dias, meu telefone não para. Vou aos restaurantes, a torcida do Corinthians vem falar comigo, pessoas que torcem, tem sido muito f***. Teve conversa da renovação, não foi assinada, e lido com a realidade. Tenho mais um ano de contrato, querendo ou não pode ser meu último ano com a camisa do Flamengo, quero que seja especial”, disse. O interesse do Timão foi visto como um presente para Gabigol, que se sentiu injustiçado pelo técnico Tite durante sua passagem pela seleção brasileira. O atacante foi o maior artilheiro entre os jogadores nascidos no país entre 2018 e 2022, mas teve poucas oportunidades e foi obrigado a jogar de maneira diferente do que estava acostumado. “Praticamente todos os jogadores saíram jogando com ele, e eu não, tá ligado? Quero jogar. Eu não estou suave, falei isso para ele. Óbvio que não estou feliz. Fui para a Inter (de Milão), Benfica, e saí porque não estava jogando. Não é pensamento individualista, todos já foram titulares com ele, eu ainda não fui. Sei que não tenho que ficar aqui falando, é mostrar o meu máximo, quando ele precisar vou estar lá”, revelou o jogador.