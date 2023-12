Filme da cantora Beyoncé chega aos cinemas na quinta-feira – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/@beyonce “Renaissance: A Film by Beyoncé” finalmente chega aos cinemas brasileiros



Na próxima quinta-feira, 21, o filme da cantora Beyoncé, “Renaissance: A Film by Beyoncé”, finalmente chega aos cinemas brasileiros, e os fãs já estão animados. Nesta terça, a diva pop compartilhou um vídeo em suas redes sociais mencionando o Brasil e outros países que também recebem o longa nos próximos dias.

Setor de eletrônicos fecha o ano com faturamento abaixo do esperado

O setor de eletrônicos fecha o ano com faturamento abaixo do esperado. Com queda de 6%, a indústria da eletrônica fechou o ano com faturamento de R$ 204,4 bilhões. A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica avalia que isto é um reflexo da pandemia, período em que a população começou a se preocupar mais com produtos deste segmento. Por isso, a Abinee aponta que houve uma antecipação destas compras na pandemia.

Polícia investiga suposta ligação da Vai-Vai com facção criminosa

Uma investigação da Polícia Civil aponta a Vai-Vai como reduto do PCC em SP. O inquérito segue em segredo de Justiça, mas o jornal Folha de S. Paulo teve acesso aos documentos, que revelam que o ex-presidente, ex-diretor financeiro e conselheiro da agremiação, Luiz Roberto Marcondes Machado, conhecido como Beto da Bela Vista, tem ligações com a organização criminosa.

Samuel Rosa elogia show do NX Zero no Allianz Parque

O cantor Samuel Rosa, da banda Skank, fez elogios à performance da banda Nx Zero no Allianz Parque que aconteceu no último final de semana, nos dias 15 e 16 de dezembro. Nas redes sociais, Samuel comparou a banda com outros grupos dos anos 1980 e refletiu sobre o sucesso de público. A banda esgotou as duas datas de apresentações no estádio paulistano, além de uma turnê por diferentes Estados do país.