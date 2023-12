Datena se filia ao PSB para ser vice de Tabata e recebe as bençãos de Márcio França e Alckmin

Apresentador foi anunciado oficialmente pela legenda em evento na sede do partido em Brasília

Reprodução/YouTube/PSBNacional40 Datena formaliza filiação ao PSB



O apresentador José Luiz Datena se filiou, nesta terça-feira, 19, ao PSB (Partido Socialista Brasileiro) em um evento em Brasília, na sede do partido, com a presença do ministro Márcio França, da deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Tais figuras articularam a vinda do comunicador para a legenda, com a intenção de que ele seja o vice na chapa de Tabata. É a quinta vez que o jornalista ensaia disputar uma eleição e o décimo partido no qual ele se filia. Ao dar as boas vindas para o mais novo correligionário, Márcio França ressaltou a popularidade de Datena como fundamental para emplacar a candidatura do PSB em na capital paulista: “É preciso que a pessoa tenha credibilidade para poder assumir esse papel (…) Você fica em uma disputa polarizada e o terceiro quarto e quinto candidato acabam não sendo conhecidos o suficiente para entrarem na disputa realmente. Com a presença do Datena, essa hipótese não existe, porque ele é o próprio conhecimento”.

“Já não é de hoje que São Paulo foi abduzida e sequestrada por um grupo que controla hoje a cidade e não é simples fazer uma movimentação em uma cidade daquele tamanho (…) Não é uma tarefa para pessoas comuns fazer esse movimento, precisaríamos de um movimento mais amplo do que a nossa força eleitoral, mais amplo do que a trajetória de vida, estudo e conhecimento que tem a Tabata, mais amplo do que a minha experiência de anos na vida política”, destacou o ministro do Empreendedorismo.

Tabata Amaral seguiu na mesma linha deste discurso, criticou a situação de insegurança na capital paulista e elogiou o provável companheiro de chapa por sua capacidade de unir diferentes segmentos da sociedade: “A gente está precisando de pessoas que dialoguem, porque sem dialogar você não resolve problema nenhum, e de pessoas que sejam ponte. Mas não só ponte entre esquerda e direita, ponte entre o centro de São Paulo e elites que vivem na cidade e não perdem em nada pro resto do mundo, com shows, emprego e oportunidade, e tantas outras [pessoas] que estão enfrentando a fome, não conseguem chegar no sem emprego e não conseguem sonhar. Vejo em você [Datena] essa missão de ser ponte também. Ponte para que o filho do pobre e o filho do rico em São Paulo possam fazer faculdade e se formar”.

Em sua fala, o vice-presidente Geraldo Alckmin exaltou a capacidade do partido agregar pessoas de diferentes origens em um mesmo projeto político e fez elogios ao comunicador: “Qual a razão da existência de um partido? Nós não temos como sozinhos enfrentarmos os desafios do nosso tempo, muito menos trazer as soluções para estes desafios do nosso tempo. A política é uma arte essencialmente coletiva e centrípeta, ela atrai. A gente fica muito feliz de ter conosco, servidores e servidoras do povo, nesta nossa jornada alguém com o carisma que tem o Datena. Televisão, rádio e multimídia. Ele tem um fã-clube, e eu me incluo entre os seus admiradores e tem espírito público, essa vocação de servir, de conseguir enxergar o outro, ouvir o outro e interpretar os anseios, coragem de denunciar e enfrentar”. Em 2022, Datena estava filiado ao PSC e cogitou disputar a eleição no palanque com Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foi eleito governador de São Paulo. Hoje, o apresentador é cotado como favorito para ser vice na chapa da Tabata Amaral na disputa à Prefeitura de São Paulo, união apelidada pelo ministro Márcio França de “Tabatena”.