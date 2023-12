Filme estrelado por Wagner Moura estreia em abril de 2024 – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Youtube/A24 Filme 'Guerra Civil' vai estrear em 25 de abril de 2024



O filme “Guerra civil”, produção de Alex Garland que tem como protagonista o ator brasileiro Wagner Moura, ganhou data de estreia no Brasil para o dia 25 de abril de 2024.

Gonet diz que não busca ‘palco nem holofote’ em posse na PGR

Paulo Gonet tomou posse como 44º procurador-geral da República. Em cerimônia que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de outras autoridades, Gonet afirmou que não “busca palco nem holofote, mas havemos de ser fiéis e completos ao que nos delega o constituinte e nos outorga o legislador democrático.”

Datafolha: 94% dos brasileiros já passou por situação climática extrema

De acordo com um levantamento do Datafolha, 94% dos brasileiros afirmaram já ter passado por uma situação climática extrema. Entre eles, 40% consideram que o próprio bairro não está preparado para enfrentar eventos desta natureza. A pesquisa ainda aponta que cerca de 19% dos entrevistados acreditam que a região em que vivem está muito preparada para qualquer episódio e 37% acreditam que o bairro está parcialmente preparado.

Matthew Perry morreu por uso de ketamina

O ator Matthew Perry, conhecido por seu papel em “Friends”, já havia falado sobre a ketamina. Segundo a autópsia, a droga foi encontrada na corrente sanguínea do ator. De acordo com o laudo, isso significa que o afogamento e, portanto, a sua morte foram em decorrência do uso da ketamina. O ator foi encontrado morto na sua casa em outubro.