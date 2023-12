Fábio brilha, Fluminense vence Al Ahly e vai à final do Mundial de Clubes

John Arias e John Kennedy marcaram para o Tricolor das Laranjeiras; decisão será contra City ou Urawa Reds Diamonds

EFE/EPA/ALI HAIDER Fluminense venceu o Al Ahly por 2 a 0 na semifinal do Mundial de Clubes



O Fluminense garantiu sua classificação à final do Mundial de Clubes nesta segunda-feira, 18, ao derrotar o Al Ahly por 2 a 0, em Jedá, na Arábia Saudita. Pressionado em boa parte do jogo, o Tricolor das Laranjeiras contou com uma atuação magistral do goleiro Fábio, que parou os egípcios com uma série de defesas difíceis. No ataque, John Arias foi o nome da equipe carioca. Após acertar duas bolas na trave, o colombiano converteu uma cobrança de pênalti, já no segundo tempo. Aos 44 minutos do segundo tempo, o iluminado John Kennedy aproveitou um contra-ataque e fechou o placar. Agora, a equipe de Fernando Diniz aguarda o duelo entre Manchester City x Urawa Reds Diamonds (Japão) para conhecer seu rival na decisão, marcada para sexta-feira, 22, às 15 horas (de Brasília).