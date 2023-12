Filme sobre Bob Marley deve estrear no primeiro semestre de 2024 – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/YouTube/Paramount Pictures Filme sobre a história de Bob Marley será lançado em 2024



A história do músico de reggae mais conhecido de todos os tempos virou filme. “Bob Marley: One Love” deve estrear nos cinemas brasileiros no primeiro semestre de 2024. O longa mostra a trajetória de Bob Marley no início da carreira e na luta pela paz durante conflitos políticos e guerra civil na Jamaica. O atentado a tiros em 1976 e acontecimentos da vida privada do cantor também serão retratados.

PF indicia Cariani por três crimes

A Polícia Federal (PF) indiciou o influenciador Renato Cariani por tráfico equiparado, lavagem de dinheiro e associação para tráfico de drogas. Mesmo após o Ministério Público ter solicitado sua prisão, ele segue em liberdade. Ele é suspeito de participar de um esquema de desvio de produtos químicos para o narcotráfico produzir drogas, inclusive crack. Em nota ao site da Jovem Pan, a defesa de Renato Cariani afirma que ele foi ouvido por mais de três horas.

Terremoto deixa mais de 110 pessoas mortas na China

Um terremoto de magnitude 6,2 na escala Richter atingiu a província de Gansu, no noroeste da China. O tremor aconteceu por volta das 23h59 desta segunda-feira, 19, no horário local (12h59 em Brasília), e deixou mais de 111 pessoas mortas e mais de 200 feridas. O epicentro foi na fronteira entre as províncias de Gansu e Qinghai e, de acordo com o Centro da Rede Sismológica da China, teve profundidade de dez quilômetros.

Ator é demitido da Marvel após caso de agressão e assédio

O ator Jonathan Majors foi demitido da Marvel após ser considerado culpado de agressão e assédio. O ator é conhecido por seu trabalho em filmes como “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” e “Creed 3”.