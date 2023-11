Flávio Dino e Cláudio Castro criam grupo de inteligência contra o crime organizado – Headline News, edição das 16h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Tom Costa/MJSP Grupo Cifra pretende asfixiar o crime organizado no Rio de Janeiro



O ministro da Justiça, Flávio Dino, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, criaram um grupo de inteligência chamado de Grupo Cifra, que pretende “asfixiar” o crime organizado no Rio de Janeiro. Haverá uma integração da inteligência do Ministério da Justiça com a inteligência do Estado para tentar monitorar, rastrear, bloquear e eventualmente recuperar recursos movimentados no sistema financeiro nacional por traficantes e milicianos.

Tarcísio de Freitas se encontra com mais dois ministros do STF

O governador de São Paulo dá prosseguimento a uma série de encontros com ministros do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Hoje, ele se encontrou com Luiz Fux e Dias Toffoli.v Na quarta-feira, as reuniões foram com o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Nunes Marques e Cristiano Zanin. O objetivo dos encontros é discutir uma ação protocolada pelo PT para derrubar a lei do Estado de São Paulo que cria o Programa Estadual de Regularização de Terras.

Estados Unidos pedem para Israel não ocupar Gaza novamente

Os Estados Unidos advertiram Israel nesta quarta-feira, sobre a tomada da Faixa de Gaza. Em declaração à imprensa após a reunião do G7, realizada no Japão, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu a Israel que não volte a ocupar o território palestino, do qual os israelenses saíram de modo unilateral em 2005.

Corinthians e Santos entram em campo no encerramento da 33ª rodada do Brasileirão

Os últimos jogos da 33° rodada do campeonato brasileiro começam às 19h: o Corinthians recebe o Atlético Mineiro, em Itaquera, buscando uma vitória para tranquilizar o seu torcedor, e o Goiás enfrenta o Santos. Às 20h, mais dois jogos, o Botafogo enfrenta o Grêmio e, fechando a noite, o Bahia recebe o Cuiabá.