Frente fria deve provocar temporais e granizo no Rio Grande do Sul nesta quarta – Headline News, edição das 19h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Frente fria que avança pelo país deve trazer chuvas para diversas regiões nesta quarta-feira



Uma nova frente fria que avança pelo país deve trazer chuvas para diversas regiões nesta quarta-feira. Após alguns dias de trégua, a chuva volta a se espalhar pela maior parte do Rio Grande do Sul. As cidades de fronteira com o Uruguai podem enfrentar temporais, com a possibilidade de ventos fortes, raios e granizo.

Governo Tarcísio discute privatização da Sabesp com prefeitos

O Governo do Estado de São Paulo tem conversado com os prefeitos sobre detalhes da privatização da Sabesp e pretende fechar os anexos dos 371 municípios abastecidos pela companhia até janeiro de 2024.

SPTuris quer trazer show de Beyoncé para a capital paulista

O presidente da SPTuris, empresa estatal da cidade de São Paulo responsável por planejar, organizar e produzir os eventos da capital, Gustavo Pires, afirmou que existem negociações para realizar um show da cantora Beyoncé na capital paulista. A apresentação aconteceria em uma eventual turnê internacional da artista.

Netflix anuncia data de lançamento de terceira temporada de ‘Bridgerton’

A Netflix anunciou as datas oficiais para o lançamento da 3° temporada da série “Bridgerton”. Desta vez haverá duas etapas com quatro episódios em cada uma. A primeira etapa está prevista para dia 16 de maio e a segunda, em 13 de junho.