Atentado contra base militar no Paquistão deixa ao menos 23 soldados mortos

Ataque foi reivindicado pelo grupo talibã Tehreek-e-Jihad Pakistan, vinculado aos talibãs paquistaneses; seis criminosos morreram e 36 pessoas ficaram feridas

Adil MUGHAL / AFP Equipes de resgate estão no local do ataque depois que militantes atingiram uma base militar do Paquistão com um veículo carregado de explosivos, na cidade de Daraban, no distrito de Dera Ismail Khan, na província de Khyber Pakhtunkhwa



Ao menos 23 pessoas morreram em um atentado suicida nesta terça-feira, 12, contra uma base militar no Paquistão. O ataque aconteceu durante a noite no distrito de Dera Ismail Khan, perto da fronteira com o Afeganistão, uma região que registrou vários atentados nos últimos meses, e foi reivindicado pelo grupo talibã Tehreek-e-Jihad Pakistan, vinculado aos talibãs paquistaneses, informou, em nota, o Exército, acrescentando que seis insurgentes tentaram entrar no edifício militar sem sucesso e depois se chocaram contra a instalação com um veículo carregado de explosivos, causando o colapso do edifício, informou o escritório de imprensa do Exército do Paquistão em um comunicado. “As explosões provocaram o desabamento do edifício e deixaram muitas vítimas”, acrescenta a nota. Ao menos 23 soldados e os seis criminosos morreram no atentado. Trinta e seis pessoas ficaram feriadas, informou uma fonte das forças de segurança que pediu anonimato.

Segundo o ISPR, 27 “terroristas” morreram na madrugada desta terça-feira no distrito de Dera Ismail Khan em várias operações militares. O Tehreek-e-Jihad Pakistan, formação armada recentemente criada, assumiu no dia 4 de novembro a responsabilidade por outro ataque a uma base militar das forças aéreas paquistanesas na província de Punjab, no qual morreram nove insurgentes. Em julho, também tentou, sem sucesso, invadir uma instalação do Exército paquistanês no centro do país, uma tentativa de infiltração que resultou na morte de três insurgentes e de quatro soldados paquistaneses. O ministro do Interior em exercício, Sarfaraz Ahmad Bugti, “condenou veementemente o ataque terrorista” e destacou que “os terroristas nunca poderão ter sucesso nos seus propósitos nefastos”, informou nesta terça-feira a pasta da qual é titular na rede social X. O Paquistão tem registrado um aumento de incidentes terroristas desde que os talibãs afegãos tomaram Cabul em agosto de 2021. O governo paquistanês acusa o principal grupo talibã no país asiático, o TJP, de utilizar solo afegão para realizar ataques.

*Com agências internacionais