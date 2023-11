Harvard vai lançar curso sobre a cantora Taylor Swift – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/@taylorswift

A universidade de Harvard, nos Estados Unidos anunciou que lançará um curso sobre Taylor Swift no próximo semestre chamado “Taylor Swift and Her World”. Segundo a universidade, os alunos poderão ganhar créditos universitários ao analisarem a fundo as letras, músicas e influências de Swift.

Trabalhadores presos em túnel na Índia começam a ser resgatados

As equipes de resgate indianas resgataram os primeiros 41 trabalhadores que estão presos há 17 dias em um túnel desabado na Índia. Autoridades ainda não sabem o que causou o desabamento, mas a região é propensa a deslizamentos de terra, terremotos e inundações.

Trégua entre Israel e Hamas tem início

Começou hoje a prorrogação da trégua entre Israel e Hamas que terá duração de 48 horas. Como parte do acordo, além do cessar-fogo e a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, também haverá a libertação de 20 reféns em troca de 60 presos palestinos.

Comissão do Senado agenda sabatina de indicado de Lula à PGR

Paulo Gonet, escolhido pelo presidente Lula na tarde de ontem para assumir a Procuradoria-Geral da República, será sabatinado no dia 13 de dezembro, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.