Em ‘guerra’ com tráfico e milícias, Rio de Janeiro recria Secretaria Estadual de Segurança Pública

Estado enfrenta uma crise na área da segurança pública e atualmente conta com o apoio do Governo Federal no enfrentamento ao crime organizado

Tânia Rêgo/Agência Brasil Veículos da Polícia Militar do Rio de Janeiro



O governo do Rio de Janeiro decidiu recriar a extinta Secretaria de Segurança Pública, que deve ser ocupada pelo agente da Polícia Federal, delegado Victor César dos Santos. O Estado enfrenta uma crise na área da segurança pública e atualmente conta com o apoio do Governo Federal no enfrentamento ao crime organizado. A pasta foi extinta em 2019, no governo de Wilson Witzel, alvo de um processo de impeachment após denúncias de irregularidades no combate à pandemia da Covid-19. Desde então, a secretaria foi desmembrada nas secretarias da Polícia Civil e da Polícia Militar. O novo secretário tem vasta experiência no Estado, onde já atuou contra o tráfico, o crime organizado e o jogo do bicho. Em sua rede social, o governador Cláudio Castro (PL) declarou que também pretende investir na criação de uma “corregedoria unificada” para trazer mais rigor às investigações. Recentemente, mais de 300 agentes da Força Nacional de Segurança reforçam o patrulhamento de estradas no Estado e militares das Forças Armadas atuam com poder de polícia em lugares específicos, como portos e aeroportos, após o governo ter decretado Garantia da Lei e da Ordem (GLO) até 2024.

Como uma das primeiras ações da pasta, determinei ao novo secretário, Victor César dos Santos, a criação de um plano de segurança que integre ainda mais as nossas forças. Também vamos investir em uma corregedoria unificada para trazer ainda mais rigor às investigações. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) November 27, 2023

*Com informações do repórter Rodrigo Viga