Israel bombardeia casa de líder do Hamas – Headline News, edição das 20h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

ANWAR AMRO / AFP Ataque ocorreu na quarta-feira, 15



As Forças de Defesa de Israel (FDI) bombardearam durante a noite da quarta-feira, 15, a casa do líder do Hamas, Ismail Haniyeh. A residência era usada como infraestrutura terrorista e ponto de encontro para os principais líderes do grupo dirigirem ataques contra Israel.

Biden e Xi Jinping se reúnem para diminuir tensões entre as super potências

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder da China, Xi Jinping, se reuniram nesta quinta-feira, 16, na Califórnia, com o objetivo de diminuir as tensões entre as duas super potências. Xi, antes de iniciar a aguardada cúpula, disse que o planeta Terra é grande o suficiente para que os dois países tenham sucesso.

Ministério confirma que custeou viagem da ‘dama do tráfico’ a Brasília

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania confirmou nesta quarta-feira que custeou uma das viagens de Luciane Barbosa Farias, conhecida como “dama do tráfico amazonense”, a Brasília. Ela é casada com Clemilson dos Santos, o Tio Patinhas, um dos líderes do Comando Vermelho no Amazonas. Farias esteve na capital federal entre os dias 6 e 7 de novembro para participar do Encontro de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura. Antes disso, Luciane já havia participado de reuniões com auxiliares do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, na pasta.

Pesquisa revela que maior parte de dívidas com cartão de crédito é de compras em supermercados

A pesquisa “Perfil e comportamento do endividamento brasileiro 2023”, divulgada pelo Serasa, revelou que a maioria das dívidas de cartão de crédito entre os brasileiros (59%) é proveniente de compras realizadas em supermercados. Em seguida, o levantamento apontou que as compras de produtos como roupas, calçados e eletrodomésticos são responsáveis por 46% das dívidas, seguidas pelos gastos com remédios e tratamentos médicos, que representam 37% do endividamento.