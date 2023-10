Israel bombardeia mais de 600 alvos e mata quatro líderes do Hamas – Headline News, edição das 20h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Aris Messinis/AFP Israel bombardeia mais de 600 alvos e mata quatro líderes do Hamas durante confrontos noturnos na Faixa de Gaza



Israel bombardeia mais de 600 alvos e mata quatro líderes do Hamas durante confrontos noturnos na Faixa de Gaza. Segundo comunicado militar, um caça atacou um edifício que tinha mais de 20 terroristas do grupo palestino. Um avião também bombardeou um ponto de lançamento de mísseis antitanques na área da Universidade de Al Azhar, local que fica no centro de Gaza.

DJ sequestrada pelo Hamas está morta, confirma família

A DJ Shani Louk foi confirmada como morta nesta segunda-feira pela mãe da artista, Ricarda Louk. Ela participava da festa de música eletrônica Universo Paralello em Israel, quando o Hamas começou a guerra, em 7 de outubro.

Reféns pedem que Netanyahu negocie libertação de prisioneiros

O grupo terrorista Hamas divulgou um vídeo de três mulheres que estão sendo feitas de reféns desde o dia 7 de outubro. No vídeo, elas pedem para que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negocie a libertação dos prisioneiros.

Biden defende aumento de ajuda a Gaza

Joe Biden defende aumento da ajuda a Gaza após alerta da ONU sobre possível colapso da ordem social diante de saques a depósitos de alimentos. Em telefonema, o presidente dos Estados Unidos disse ao premiê Benjamin Netanyahu que o país precisa defender os israelenses do terrorismo de uma maneira que proteja os civis no enclave palestino.