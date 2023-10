Israel resgata soldado detida pelo Hamas na Faixa de Gaza

Ori Megidish foi libertada durante uma operação terrestre realizada no enclave palestino

ISA/Reuters Soldado Ori Megidish (centro) com sua família



Israel informou que resgatou uma soldada que estava detida pelo Hamas na Faixa de Gaza. Na manhã de segunda-feira, “a soldado Ori Megidish foi libertada durante uma operação terrestre, depois de ter sido sequestrada pela organização terrorista Hamas em 7 de outubro”, afirmaram o Exército israelense e o serviço de segurança interna em um comunicado conjunto, divulgado nesta segunda-feira, 30, mesmo dia em que Israel avançou na ofensiva terrestre e ampliou ao ataque à região. Os tanques israelenses já chegaram nos arredores do enclave e aumentou o temor na região do início da ofensiva por terra, prometida por Israel desde o começo da guerra. Segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, disse que seu Exército está avançando “metodicamente” em sua operação militar contra o grupo islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza. As Forças Armadas israelenses “estenderam sua entrada terrestre na Faixa de Gaza. Estão fazendo isso em etapas moderadas e muito potentes, avançando metodicamente, passo a passo”, disse o premiê no início de uma reunião de seu gabinete. N

o final de semana Israel atualizou o número de reféns, são 239 e não contabilizam as quatro mulheres, dias israelenses e duas norte-americanas, que foram libertadas nos últimos dias. Nesta segunda, Hamas divulgou um vídeo em que três reféns pedem para que Netanyahu negocie as libertações. O premiê, por sua vez, chamou a publicação de “propaganda psicológica cruel”. “Esta é uma propaganda psicológica cruel do Hamas-ISIS”, disse Netanyahu em declarações divulgadas pelo seu gabinete, relacionando o movimento islâmico palestino ao grupo jihadista Estado Islâmico.