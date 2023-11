Israel oferece recompensa para quem tiver informações sobre reféns do Hamas – Headline News, edição das 20h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

EFE/EPA/CLEMENS BILAN Folhetos mostrando pessoas atualmente desaparecidas que foram sequestradas pelo Hamas em Israel



As Forças de Defesa de Israel estão oferecendo recompensa para aqueles que tiverem informações sobre os reféns do Hamas. Segundo o último balanço, são 238 pessoas sequestradas desde 7 de outubro. “Se tiverem informações fiáveis ​​sobre o paradeiro dos raptados, vivos ou mortos, damos-lhes a oportunidade de informar sobre isso”, dizem os panfletos que estão sendo jogados na Faixa de Gaza.

Brasileiros devem ser incluídos em próxima lista para deixar Gaza

Em entrevista à Jovem Pan News, o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, disse que os brasileiros devem ser incluídos na próxima lista de pessoas para deixar a Faixa de Gaza. Segundo Zonshine, as expectativas são altas para que a operação se mantenha e os estrangeiros continuem sendo retirados da região.

Brasil e Indonésia fecham acordo para combater febre aftosa

O Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil e da Indonésia firmaram um acordo técnico para combater a febre aftosa. Durante a reunião, foi acordada a criação de um grupo para tratar de assuntos relacionados ao setor agrícola, com foco na cooperação científica. Além disso, foram discutidas possibilidades de expandir o comércio de produtos agropecuários brasileiros para a Indonésia.

PF e Gaeco fazem operação para desarticular grupo de miliciano

+Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal em ação conjunta com o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Do Rio de Janeiro deu continuidade à Operação Embryo, deflagrada no início da tarde desta segunda para desarticular grupo de milicianos que atuam na comunidade de Rio das Pedras, zona oeste. No início da operação, dois milicianos suspeitos de liderarem a milícia foram presos na Barra da Tijuca.