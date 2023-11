Selena Gomez se irrita e anuncia pausa nas redes sociais após ser cobrada por posicionamento sobre Israel e Gaza

Cantora com mais de 400 milhões de seguidores nas redes defendeu que seu posicionamento não interfere no conflito no Oriente Médio

Reprodução/Instagram/selenagomez Selena Gomez lançou um novo single



A cantora Selena Gomez anunciou que irá pausar suas redes sociais por um tempo. A decisão veio após a ex-Disney se irritar com cobranças envolvendo um posicionamento em relação à guerra entre Israel e o Hamas. Fãs de Selena pediram para ela usar sua plataforma com mais de 400 milhões de seguidores para expor sua opinião sobre o conflito na Faixa de Gaza. “Precisamos proteger todas as pessoas, especialmente as crianças, e acabar com a violência para sempre. Sinto muito se minhas palavras nunca serão suficientes para todos ou para uma hashtag. Eu simplesmente não suporto pessoas inocentes sendo machucadas. Isso é o que me deixa mal. Eu gostaria de poder mudar o mundo. Mas uma postagem não vai fazer isso”, declarou a artista. “Tenho feito uma pausa nas redes sociais porque meu coração se parte ao ver todo o horror, ódio, violência e terror que está acontecendo no mundo. Pessoas sendo torturadas e mortas ou qualquer ato de ódio contra qualquer grupo é horrível”, acrescentou. Diferente dela, outros famosos como Justin Bieber, Gigi Hadid, Gal Gadot e Bella Hadid se posicionaram sobre o embate entre israelenses e palestinos.