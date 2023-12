Israel reinicia operação em Gaza após fim do cessar-fogo – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

GIL COHEN-MAGEN/AFP 'As FDI retomaram os combates contra a organização terrorista Hamas na Faixa de Gaza', diz o Exército israelense



Israel reiniciou nesta sexta-feira, 1º, a operação na Faixa de Gaza após o fim do cessar-fogo, que durou uma semana. Segundo o Exército do país, “o Hamas violou a pausa operacional e disparou contra o território israelense”, afirmou em um comunicado. “As FDI (Forças de Defesa Israelenses) retomaram os combates contra a organização terrorista Hamas na Faixa de Gaza”, acrescenta nota.

Lula cumpre maratona de eventos na COP28

Entre esta sexta-feira, 1º, e o sábado, 2, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve cumprir uma “maratona” de eventos durante sua passagem pela COP28, conferência da Organização das Nações Unidas em que os países tratam do combate à emergência climática causada pelo aquecimento global. Ao todo, são 26 compromissos oficiais em um intervalo de 32 horas.

Consumo nos lares cresce 2,89% em outubro, diz Abras

O consumo nos lares brasileiros, medido pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), registrou alta de 2,89% em outubro, na comparação com o mês anterior. Em relação ao mesmo mês do ano passado, a alta é de 0,61%. No acumulado do ano, a alta é de 2,64%. O resultado contempla os formatos de loja atacarejo, supermercado convencional, loja de vizinhança, hipermercado, minimercado e e-commerce. Todos os indicadores são deflacionados pelo IPCA, medido pelo IBGE.