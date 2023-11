Lollapalooza anuncia divisão das atrações da edição de 2024 – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/lollapaloozabr Evento acontece nos dias 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos



O festival Lollapalooza anunciou a divisão das atrações da edição de 2024. O evento acontece nos dias 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos. O Blink-182 se apresenta na sexta-feira. No sábado, a tradicional banda Titãs faz o último show da turnê. No domingo, último dia do festival, é a vez da grande cantora SZA, dona de grandes sucessos.

Diplomacia chinesa alerta Milei sobre ‘grande erro’ de romper com China e Brasil

Em meio às declarações de Javier Milei sobre o rompimento das relações com China e Brasil, o Ministério das Relações Exteriores chinês mandou um alerta para o libertário. Segundo a diplomacia chinesa, seria um “grande erro” cortar os laços com “países tão grandes quanto Brasil e China”.

Correios operam normalmente em meio a rumores sobre greve

Após rumores de greve entre as filiais de São Paulo, Bauru, Maranhão e Rio de Janeiro, pouco antes da Black Friday, os correios informaram que as operações da companhia operam normalmente e sem paralisação.