Louis Tomlinson confirma dois shows no Brasil em 2024 – Headline News, edição das 23h

O cantor Louis Tomlinson confirmou sua vinda para o Brasil em 2024. Os shows acontecerão durante o mês de maio em estádios e arenas do país. O primeiro está marcado para o Rio de Janeiro, no dia 8 de maio, na Jeunesse Arena; o segundo acontece em São Paulo, no dia 11 de maio, no Allianz Parque.

Tanques de Israel cercam Gaza

Tanques de guerra estariam nos arredores da Cidade de Gaza, a maior e mais populosa do território da Faixa de Gaza e que fica localizada na metade norte do território, onde Israel tem pedido para que civis saiam em direção ao sul. Os veículos estariam cortando o trânsito de uma importante estrada da região que leva para o sul.

Danilo Santos de Miranda morre aos 80 anos

Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo, morre aos 80 anos. Responsável por transformar a entidade ligada ao comércio em potência cultural no país, o filósofo e sociólogo estava internado desde o início do mês no hospital Albert Einstein, mas a causa da morte não foi informada.

Reféns pedem que Netanyahu negocie libertação dos prisioneiros

O grupo terrorista Hamas divulgou um vídeo de três mulheres que estão sendo feitas de reféns desde o dia 7 de outubro. No vídeo, as mulheres pedem para que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negocie a libertação dos prisioneiros.