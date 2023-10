Brasil pode se tornar líder na transição ambiental, diz presidente do BNDES

Em fórum do banco estatal, Mercadante afirmou que ‘crise climática dá protagonismo’ ao país para liderar agenda e buscar o posto de primeiro a alcançar emissões zero

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Declaração foi feita durante Fórum BNDES de Direito e Desenvolvimento



O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, ressaltou a importância de o Brasil aproveitar a atual oportunidade para se destacar no cenário internacional da transição ambiental. De acordo com ele, a crise climática coloca o país em uma posição de liderança nessa agenda, podendo se tornar o primeiro do G20 a alcançar emissões zero. Além disso, Mercadante destacou a relevância da Amazônia e da biodiversidade brasileira para oferecer respostas cruciais para a humanidade, o que aumentaria o protagonismo do país. “A crise climática dá protagonismo ao Brasil de liderar essa agenda. O Brasil pode ter ambição de ser o primeiro país do G20 a ter emissões zero. E, com Amazônia e biodiversidade que temos, a maior do planeta, podemos ter a resposta decisiva para a humanidade, o que dará mais protagonismo ao país”, disse.

Outro ponto abordado pelo presidente do BNDES foi a necessidade de o Brasil continuar buscando soluções diplomáticas e de paz, ressaltando que o país é um dos poucos da ONU a ter relações com todas as nações. Mercadante também enfatizou que o Brasil é o segundo país que mais atrai investimento direto externo, mas para atrair ainda mais investimentos, é necessário garantir segurança jurídica. Durante o Fórum BNDES de Direito e Desenvolvimento, Mercadante enfatizou a importância de buscar uma cultura de conciliação e arbitragem, visando reduzir os custos jurídicos e temporais da litigância. Ele destacou a necessidade de aprimorar o marco regulatório do país para aproveitar os desafios e oportunidades que surgem. Por fim, o presidente do BNDES ressaltou o desempenho do banco neste ano, com um aumento de 100% na demanda por crédito protocolada, 40% nas aprovações e 20% nos desembolsos. Esses números demonstram o papel fundamental do BNDES no desenvolvimento econômico e social do país.