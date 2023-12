Lula decide não ir à posse de Milei, e Mauro Vieira vai representar o Brasil – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Mauro Vieira (esq.) representará o Brasil na posse do novo presidente da Argentina



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não comparecer à posse de Javier Milei na Argentina, marcada para este domingo. A confirmação foi feita pela Secretaria de Comunicação da Presidência. De acordo com o Palácio do Planalto, o representante brasileiro será o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Gritaria e discussões marcam votação da privatização da Sabesp

O Projeto de Lei que autoriza a privatização da Sabesp começou a ser discutido nesta segunda-feira. Em meio a gritos e discussões entre parlamentares, apoiadores e críticos à proposta nas galerias, o presidente da Alesp, André do Prado, chegou a ameaçar impedir a presença do público nas próximas sessões e pediu respeito aos oradores na tribuna.

Gil Brother Away, do ‘Hermes e Renato, morre aos 66 anos

O comediante Jaime Gil da Costa, mais conhecido como Gil Brother Away faleceu aos 66 anos. O ex-integrante do programa humorístico “Hermes e Renato” enfrentava cânceres na próstata e na bexiga após ter sofrido um AVC em junho deste ano.

Festival no Rio Grande do Sul anuncia programação com Alok, Gusttavo Lima e Ludmilla

O festival Planeta Atlântida que está marcado para os dias 2 e 3 de fevereiro, em Xangri-lá, no Rio Grande do Sul confirmou o line-up completo. Alok, Gusttavo Lima, Luisa Sonza, Ludmilla, Thiaguinho e Paralamas do Sucesso são os destaques do evento.