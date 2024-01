Mais de 20 mil soldados vão reforçar a segurança em Paris durante as Olimpíadas – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Bertrand GUAY / AFP Paris recebe os Jogos Olímpicos neste ano



A França mobilizará cerca de 20 mil soldados para reforçar a segurança durante os Jogos Olímpicos de Paris, que acontecerão de 26 de julho a 11 de agosto deste ano. Uma das missões desses soldados será acompanhar a viagem da tocha olímpica, que partirá do enclave grego de Olímpia no dia 16 de abril e chegará a Marselha no dia 8 de maio para iniciar a sua jornada pela França.

Catar inicia envio de ajuda humanitária para Gaza

O governo do Catar comunicou que Israel e o grupo terrorista Hamas acordaram em enviar medicamentos para civis na Faixa de Gaza e para os reféns israelenses. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed bin Mohamed Al Ansari, afirmou em comunicado que a mediação foi bem-sucedida e que aconteceu em parceria com a França.

Ariana Grande divulga data de lançamento do novo álbum

A cantora Ariana Grande divulgou nesta quarta-feira a data oficial do lançamento de seu novo álbum, “Eternal Sunshine”. A norte-americana lançará o novo trabalho dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Em suas redes sociais, a cantora publicou três imagens que deixaram os fãs curiosos sobre a identidade visual do novo projeto.