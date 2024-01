Estados Unidos sancionam ex-presidente da Guatemala por corrupção

A medida foi tomada como parte dos esforços do governo americano em combater a corrupção em países da América Latina

EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO A entrada do ex-presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, nos Estados Unidos, foi vetada



O Departamento de Estado dos Estados Unidos vetou nesta quarta-feira, 17, a entrada do ex-presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, no país, por supostos envolvimentos em casos de corrupção. A medida foi tomada como parte dos esforços do governo americano em combater a corrupção em países da América Latina. Giammattei é acusado de ter participado de esquemas ilícitos durante seu mandato como presidente, o que levou à sua inclusão na lista de indivíduos sancionados pelos EUA. A sanção implica em restrições financeiras e proibição de entrada nos Estados Unidos para o ex-presidente guatemalteco. As autoridades americanas afirmam que a medida visa enviar uma mensagem clara de que a corrupção não será tolerada e que aqueles que se envolvem em práticas ilícitas serão responsabilizados por suas ações. A Guatemala ainda não se pronunciou oficialmente sobre a sanção imposta a Giammattei.