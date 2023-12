Marisa Monte recebe título de doutora honoris causa da USP – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

AGATHA GAMEIRO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



A cantora Marisa Monte recebeu o título de doutora honoris causa da Universidade de São Paulo (USP). A cantora escreveu em suas redes sociais que se sente honrada em “colaborar com a maior instituição de pesquisa e educação do país”. Ainda segundo Marisa Monte, ela é a terceira mulher na história a receber este título.

CPI da Braskem é instalada no Senado

A CPI para investigar a responsabilidade da empresa petroquímica Braskem no desastre ambiental de Maceió foi instalada no Senado nesta quarta-feira, 13. Ao todo serão 11 senadores titulares e 7 suplentes.

Israel recupera corpos de dois reféns em Gaza

O exército de Israel informou que recuperou o corpo de dois reféns em Gaza. Após o fim da trégua entre israelenses e o grupo islâmico, 122 pessoas ainda seguem sendo reféns dos terroristas, incluindo um brasileiro, o carioca Michel Nisenbaum.

Fãs de Taylor Swift poderão assistir versão estendida de documentário sobre ‘The Eras Tour’

A cantora Taylor Swift completa 34 anos nesta quarta-feira, 13, e seus fãs vão receber um presente. A partir desta quarta, os fãs que moram nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido e na Irlanda poderão assistir uma versão estendida do documentário sobre o show da cantora, o “The Eras Tour”.