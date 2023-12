Papa Francisco deseja ser enterrado fora do Vaticano e revela que local e detalhes do enterro estão prontos

Pontífice, que completa 87 anos neste domingo, contou que simplificou o rito e que quer ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore

Alberto Pizzoli / AFP Pontífice quer ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore



O Papa Francisco revelou que não quer ser enterrado no Vaticano, e sim na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, e que o local já está preparado para quando ele falecer. “O local já está preparado. Quero ser sepultado em Santa Maria Maggiore”, contou, em entrevista à televisão mexicana N+, exibida nesta quarta-feira, 13. Segundo o pontífice argentino, que completa 87 anos neste domingo, 17, ele já deixou preparou os detalhes do seu enterro e simplificou o rito, que é particularmente longo. Jorge Bergoglio, que frequentava este templo aos domingos antes da sua eleição em 2013, afirmou que sente uma “ligação muito grande” com esta basílica situada no centro da capital italiana, onde repousam sete papas, segundo o Vatican News. O jesuíta argentino tem o costume de rezar neste local antes e depois de cada viagem ao exterior. Ele também compareceu à basílica em junho, depois de deixar o hospital, após passar por uma cirurgia no abdômen. Em entrevista à imprensa mexicana, Francisco anunciou uma viagem à Bélgica em 2024, sem especificar data, e disse que tem “pendente” uma visita à Argentina e outra à Polinésia.

Na mesma entrevista, prestou homenagem ao seu antecessor, Bento XVI, por ter “a coragem” de renunciar ao cargo. Em 2013, o teólogo alemão tornou-se o primeiro papa desde a Idade Média a renunciar. Faleceu em 31 de dezembro de 2022 e foi sepultado na Basílica de São Pedro, como João Paulo II. Francisco, que afirma sentir-se “bem”, sempre afirmou que estaria disposto a renunciar ao cargo caso não pudesse mais exercer as suas funções, ao mesmo tempo que destacou que isso não deveria virar “moda”. Em 2023, o papa fez cinco viagens, mas teve que cancelar a sua participação na cúpula do clima COP28, em Dubai, devido a uma bronquite, da qual ele afirma que está melhor. A saúde do pontífice está debilitada há anos, e ira e mexe ele está no hospital. Neste ano mesmo, além de cancelar os compromissos por causa de uma bronquite, ele também precisou adiar devido a uma cirurgia de urgência no abdômen.