Mega da Virada 2023 terá prêmio de R$570 milhões – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/ Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil 22/06/2023 - Brasília - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)comemora resultados do governo e diz que Dino segue na Justiça até 8 de Janeiro. O presidente comandou a última reunião ministerial deste ano com a presença dos 37 ministros e do vice-presidente, Geraldo Alckmin. Para Lula, ainda que existam pontos a melhorar, é momento de comemorar. O chefe do Executivo não deixou de citar a aprovação de seu indicado, Flávio Dino para ocupar uma vaga no STF, e ressaltou que o ministro da Justiça deve seguir no cargo até o dia 8 do próximo mês.

Tarcísio diz que não vai contrariar Bolsonaro nas eleições de 2024

Durante coletiva de imprensa, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apontou que não vai ficar contra o apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições municipais de 2024 para a capital paulista. O mandatário sinalizou que, ou apoiará o mesmo candidato de seu padrinho político, ou não deve apoiar ninguém.

Mega da Virada terá prêmio de R$570 milhões

Mega da Virada 2023 tem o maior prêmio da história no valor de R$570 milhões. A informação foi divulgada pela Caixa Econômica Federal, confirmando que este é o maior valor da história do concurso especial. O número ainda pode aumentar até a data do sorteio que ocorrerá no dia 31 de dezembro às 20h.

Réveillon do Rio de Janeiro promete ser especial para os cariocas e turistas

O Réveillon do Rio de Janeiro promete ser especial para os cariocas e turistas. Uma das novidades é a Nova Orquestra que, durante os 12 minutos do espetáculo de fogos, tocará músicas de concerto misturadas com canções populares, conhecidas do grande público, sob a regência da maestrina Ludhymila Bruzzi. Além dos dois palcos montados em Copacabana, mais dez estarão espalhados pela cidade.