Ivete Sangalo faz ‘esquenta’ para nova turnê no Maracanã – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

MAX HAACK/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O show, chamado de “Ivete 3.0”, se trata de uma prévia da turnê de 30 shows que a cantora fará por alguns estádios do país em 2024



A cantora Ivete Sangalo fará nesta quarta-feira, 20, um “esquenta” para a turnê “A Festa”, em comemoração aos seus 30 anos de carreira. O palco escolhido para começar as comemorações foi o estádio do Maracanã, local onde ela gravou um DVD em 2006. O show, chamado de “Ivete 3.0”, se trata de uma prévia da turnê de 30 shows que a cantora fará por alguns estádios do país em 2024.

Prazo para pagamento da segunda parcela do 13º salário termina hoje

Prazo para pagamento da segunda parcela do 13º salário termina nesta quarta-feira, 20. Segundo estimativas feitas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, cerca de 87,7 milhões de brasileiros serão beneficiados com o rendimento adicional. A segunda parcela do benefício incide de descontos, como INSS e Imposto de Renda.

Polícia indicia seis pessoas por sequestro de Marcelinho Carioca

Polícia indicia seis pessoas por sequestro de Marcelinho Carioca em SP. As pessoas vão responder por sequestro, extorsão, formação de quadrilha, roubo, lavagem de dinheiro e receptação. Até o momento, quatro suspeitos estão presos preventivamente, enquanto outros dois estão sendo procurados. Segundo a SSP, os detidos são dois homens, de 29 e 37 anos, e duas mulheres, de 18 e 30 anos.

CBF anuncia amistoso entre Brasil e México em junho de 2024

+CBF anuncia amistoso entre Brasil e México às vésperas da Copa América, marcada para acontecer entre 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos. A partida está marcada para 8 de junho de 2024, nos EUA. Além do México, a seleção brasileira já tem confirmados para 2024 jogos com Espanha e Inglaterra. O último embate entre Brasil e México aconteceu há cinco anos, em 2018, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O Brasil venceu por 2 a 0.