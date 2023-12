Messi é eleito atleta do ano pela revista ‘Time’ – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

FRANCK FIFE / AFP É a primeira vez que um jogador de futebol masculino recebe esse prêmio



O astro argentino Lionel Messi foi eleito Atleta do Ano de 2023 pela revista americana “Time”. É a primeira vez que um jogador de futebol masculino recebe esse prêmio. Em 2019, a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos foi eleita Atleta do Ano após vencer a Copa do Mundo. Nos anos seguintes, LeBron James, Simone Biles e Aaron Judge (beisebol) foram os vencedores.

TJ de Minas condena Nikolas Ferreira por transfobia

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais condenou em segunda instância o deputado federal Nikolas Ferreira por transfobia contra a deputada Duda Salabert. Com a condenação, ele deverá pagar R$30 mil em danos morais a deputada. O caso teve início após Nikolas se referir à colega com o pronome “ele”, menosprezando sua condição de mulher trans.

Mega-Sena acumula em R$ 27 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio da Mega-Sena para o próximo sorteio, que ocorrerá na quinta-feira, 7, está acumulado em R$27 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19h em qualquer lotérica do país ou pela internet, por meio do site da Caixa Econômica Federal.

Banda Forfun volta aos palcos em 2024

Separados há quase uma década, a banda Forfun voltará aos palcos em 2024. Nas redes sociais, o quarteto realizou uma transmissão ao vivo anunciando as datas de uma turnê especial, que deve comemorar os 23 anos desde a formação do grupo. Até o momento, dois shows foram confirmados, em São Paulo, no Allianz Parque, em 9 de agosto, e no Rio de Janeiro, em 24 de agosto, na Marina da Glória.