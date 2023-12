Taylor Swift é eleita ‘Personalidade do Ano’ pela revista Time

Cantora se tornou a primeira artista do ramo da música a receber o título; impacto da turnê ‘Eras Tour’ e recordes nas plataformas de streaming foram fundamentais na escolha

A estrela pop americana Taylor Swift foi escolhida como a personalidade do ano de 2023 pela revista Time, de acordo com anúncio feito nesta quarta-feira, 6. A revista destacou a capacidade de Swift de transcender fronteiras e ser uma fonte de inspiração para muitos. Taylor se tornou a primeira artista do ramo da música a ser escolhida como personalidade do ano pela revista. O editor-chefe da Time, Sam Jacobs, elogiou a cantora, afirmando que ela é uma rara combinação de escritora e heroína de sua própria história. A cantora, de 33 anos, está atualmente em turnê internacional com The Eras Tour, que começou no início do ano. Os shows, que têm mais de três horas de duração e incluem 40 músicas em seu repertório, são uma retrospectiva da carreira da cantora, abrangendo desde seus primeiros sucessos até os mais recentes. Durante sua passagem pelo Brasil, a artista realizou seis shows, sendo três no Rio de Janeiro e três em São Paulo. A turnê, inclusive, continuará em 2024 e passará pela Ásia, Austrália, Europa e também nos Estados Unidos. A “Eras Tour” também estpá prestes a se tornar de maior bilheteria da história mundial. De acordo com a Billboard, a receita foi de cerca de 900 milhões de dólares em 2023. A cantora arrecadou 14 milhões de dólares por show, segundo informou a Billboard. “”As realizações de Swift como artista – culturalmente, criticamente e comercialmente – são tão numerosas que contá-las parece quase irrelevante. Como estrela pop, ela está em companhia rara, ao lado de Elvis Presley, Michael Jackson e Madonna; como compositora, ela foi comparada a Bob Dylan, Paul McCartney e Joni Mitchell. Como mulher de negócios, ela construiu um império que vale, segundo algumas estimativas, mais de um bilhão de dólares”, diz um trecho da publicação da revista. Anteriormente, a revista já havia nomeado o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, como “Personalidade do Ano” em 2022. As nomeações anteriores incluíram o CEO da Tesla, Elon Musk; a ativista climática Great Thunberg; o ex-presidente dos EUA, Donald Trump; e o presidente russo, Vladimir Putin.