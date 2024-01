Mickey será personagem de filmes de terror após expiração de direitos autorais

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Brandon Bell/Getty Images/AFP Em uma ilustração fotográfica, um episódio de "Steamboat Willie", em que estreou Mickey Mouse, é visto em um notebook



Após 95 anos da estreia de “Steamboat Willie”, o primeiro filme da Disney com Mickey Mouse entrando em domínio público, surgiram dois novos filmes de terror independentes com o personagem icônico.

Bope começa a testar câmeras corporais na farda

Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o Bope, do Rio de Janeiro começaram a testar câmeras corporais na farda. A utilização do equipamento passa a ser obrigatória a partir da próxima segunda-feira. O uso das câmeras ganhou mais apelo após a morte de três homens durante uma operação do Bope da semana passada. A ação ocorreu no Complexo de Israel, na Zona Norte da cidade

Explosões no Irã deixam ao menos 103 mortos e 170 feridos

As explosões ocorreram durante cerimônia de homenagem ao quarto aniversário do assassinato do tenente-general Qassem Soleimani, infromou a Al Jazeera. As fontes citadas por este meio de comunicação afirmaram que, entre os mortos, há seis crianças e pelo menos uma dezena de feridos em estado crítico.

‘BBB 24’ anuncia na sexta os participantes

Os participantes do BBB 2024 serão anunciados nesta semana. O dia conhecido como “Big Day” ocorrerá nesta sexta-feira. Durante o dia, os participantes, tanto da “pipoca” quanto do “camarote”, serão divulgados ao longo da programação da TV Globo.