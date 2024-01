Argentina vê inflação de 30% em dezembro

Dados oficiais ainda não estão disponíveis, mas porta-voz da presidência, Manuel Adorni, disse que o governo está ciente do problema e trabalha para combatê-lo

Luis ROBAYO / AFP Inflação na Argentina segue em alta e ultrapassa os 100% ao ano



O governo da Argentina estima que a inflação em dezembro tenha atingido cerca de 30%, de acordo com o porta-voz da presidência, Manuel Adorni. Embora os dados oficiais ainda não estejam disponíveis, Adorni afirmou em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 3, que o governo está ciente do problema e está trabalhando para combatê-lo, mas ressaltou que será um processo longo. Segundo o porta-voz, há distorções nos preços em quase todos os setores da economia argentina, com destaque para os combustíveis e as questões cambiais. Adorni também culpou a gestão anterior pelo atual cenário inflacionário, descrevendo-a como uma “bomba inflacionária” que o governo atual está tentando resolver. A taxa oficial de inflação de dezembro será divulgada no dia 11 de janeiro. Enquanto isso, o governo argentino continua empenhado em encontrar soluções para controlar a inflação e estabilizar a economia do país.