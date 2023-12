Natal Iluminado leva apresentações e atividades para o centro de São Paulo – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Divulgação/Associação Comercial de São Paulo Centro de São Paulo terá árvore de Natal interativa, espetáculo de luzes, pista de patinação no gelo e diversas outras atividades



Em uma iniciativa da Associação Comercial de São Paulo, o público poderá conferir as apresentações do “Natal Iluminado 2023”, que conta com árvore de Natal interativa, espetáculo de luzes, pista de patinação no gelo e diversas outras atividades até o dia 26 de dezembro.

Dino será ministro da Justiça até Lula nomear substituto

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que sua posse para ocupar a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal está prevista para ocorrer no dia 22 de fevereiro. Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não indicar outro nome para ocupar a vaga de chefe da pasta, Dino continuará a exercer suas funções como ministro da Justiça.

Sequência de ‘Fuga das Galinhas’ está disponível na Netflix

Dando sequência ao longa lançado em 2000, “Fuga das Galinhas: A ameaça dos Nuggets” estreou nesta sexta na Netflix. O primeiro filme lançado há 20 anos atrás também está disponível na plataforma.

Harden se torna 24º jogador da NBA a marcar 25 mil pontos

O ala-armador James Harden entrou para a história da NBA ao se tornar o 24º jogador a alcançar a marca de 25 mil pontos. A conquista veio na partida em que o Los Angeles Clippers venceu o Golden State Warriors por 121 a 113. Além dos 28 pontos marcados, Harden também registrou 15 assistências e sete rebotes.