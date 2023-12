Bruna Griphao é internada com infecção em hospital do Rio: ‘Agravou rápido’

Atriz contou que passou mal após comer alimento: ‘Talvez fique internada mais alguns dias’

Reprodução/Instagram/@brunagriphao Bruna Griphao participou do 'BBB 23'



A atriz Bruna Griphao foi internada nesta quinta-feira, 14, no Rio de Janeiro, em razão de uma infecção no intestino. A ex-BBB afirmou que está bem e foi levada para os cuidados médicos após o quadro médico se agravar rapidamente. “Eu estou com uma infecção no intestino. Estou internada desde ontem. Talvez fique internada mais alguns dias, depende da minha melhora. Eu comi algo que me fez mal e o quadro se agravou muito rápido. Está tudo bem agora, graças a Deus”, detalhou. No hospital, Griphao recebeu visita de amigos, incluindo a cantora Pocah. “Fica bem logo, meu amor”, escreveu a famosa. Bruna Griphao está em um hospital da Rede D’Or na capital fluminense. Neste ano, ela participou do Big Brother Brasil 23 e fez partes de diversas campanhas publicitárias, como a mais recente, no filme “A Fuga das Galinhas 2”.