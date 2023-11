Netflix divulga trailer de série documental sobre Luisa Sonza – Headline News, edição das 21h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

A Netflix divulgou o trailer de “Se eu Fosse Luisa”, série documental sobre a cantora Luisa Sonza, que terá três episódios e mostrará sua rotina de shows, altos e baixos e polêmicas. A série chega ao catálogo da Netflix dia 13 de dezembro.

Sabatinas de Dino e Gonet devem ocorrer até 15 de dezembro

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, que a semana entre o dia 12 e 15 de dezembro está “reservada” para a sabatina dos indicados ao Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e à Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet.

Governo de SP decreta ponto facultativo em razão de greve do metrô e da CPTM

A paralisação proposta por sindicatos de trabalhadores do metrô, CPTM e Sabesp está prevista para ocorrer na capital paulista nesta terça-feira, de maneira parcial. Por conta disto, o governo de São Paulo decretou ponto facultativo para “minimizar” os efeitos da greve, e os serviços públicos estaduais terão seus expedientes alterados.

Marina Sena gera polêmica por cantar em festa de Carlinhos Maia

A cantora Marina Sena gerou polêmica após cancelar show no Primavera Sound e cantar na festa de Carlinhos Maia no mesmo dia. Conhecido como “Casa da Barra”, a festa que acontece em Alagoas trouxe apresentação da cantora e reuniu famosos como Fiuk e Gkay. No mesmo dia, Marina Sena se apresentaria no Primavera Sound Buenos Aires. O show, no entanto, foi cancelado por conflitos de agenda.