Nova onda de calor deve fazer temperaturas chegarem perto dos 40ºC no SP e no RJ – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

MELINA D LOURDES/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Termômetro marca 39°C na Avenida Ataliba Leonel, no bairro de Santana, região norte da cidade de São Paulo



Uma nova onda de calor e alertas de chuvas atingem diferentes regiões do Brasil nesta sexta-feira. Na região sul, a chuva persiste no Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina devido à frente fria. No Sudeste, o tempo firme será predominante. Com uma nova onda de calor, as temperaturas podem chegar perto dos 40°C em algumas cidades do interior de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Descarrilamento na Linha 7-Rubi provoca lotação e tumulto nas plataformas da CPTM

O acidente aconteceu próximo da estação Vila Aurora, na zona norte de São Paulo. Uma mulher passou mal e desmaiou durante a confusão.

Reforma tributária deve ser votada na Câmara nesta sexta

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a reforma tributária deve ser votada na Câmara nesta sexta-feira. O texto foi aprovado no Senado Federal com modificações a respeito do que havia sido definido pela Câmara na primeira votação. Por isso, a matéria precisa passar por nova avaliação dos deputados para ser promulgada.

Luísa Sonza vence prêmio por ‘Chico’ e causa climão ao não subir ao palco para receber troféu

A cantora venceu a categoria “Música Mainstream” no WME Awards (Women’s Music Event Awards). Luísa se pronunciou posteriormente, afirmando ter orgulho da canção que fez sobre o ex-namorado. Disse que estava no camarim na hora e não ouviu.