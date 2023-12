Paul McCartney realiza primeiro show em São Paulo nesta quinta – Headline News, edição das 19h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Nesta quinta-feira, 7, acontece o primeiro show de Paul McCartney em São Paulo. O britânico também se apresenta no sábado, 9, e no domingo, 10, no Allianz Parque. O artista deve subir ao palco às 20h nos três dias de apresentação.

Lula propõe mediação do Itamaraty para conflito entre Venezuela e Guiana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostrou preocupação com a situação em Essequibo, região disputada entre Venezuela e Guiana durante a abertura da 63ª reunião de cúpula do Mercosul, no Rio de Janeiro. Lula reforçou a posição do bloco como zona de paz, propondo uma declaração sobre o assunto e oferecendo a mediação do Itamaraty.

Arredores da Vila Belmiro viram cenário de guerra após rebaixamento do Santos

Os torcedores do Santos ficaram revoltados com a queda do time para série B e transformaram a cidade em um caos. Logo após o jogo, alguns ônibus e carros foram incendiados nos arredores da Vila Belmiro, palco da partida. Acionada, a Polícia Militar precisou dispersar os torcedores santistas. Já o Corpo de Bombeiros também precisou trabalhar para apagar os focos de incêndio.

Camarotes da Marquês de Sapucaí iniciam vendas para Carnaval 2024

O Carnaval 2024 já está chegando, e na Marquês de Sapucaí 15 camarotes já abriram as vendas. Além de uma visão privilegiada para os desfiles, já foram confirmados shows com grandes nomes da música nacional e internacional. Os preços variam de R$1.100 a R$6.990 por noite.