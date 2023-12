Paul McCartney encanta público em São Paulo com gírias brasileiras: ‘O pai tá on’ – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

ALLAN CALISTO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Paul McCartney se despediu do Brasil em show no Allianz Parque



Neste domingo, Paul McCartney realizou o último de três shows no Allianz Parque, em São Paulo. Durante a estadia na capital paulista, o beatle surpreendeu o público com as gírias brasileiras que aprendeu para os shows. “Boa noite, mano” e “O pai tá on” foram frases ditas por McCartney para a plateia.

Milei diz que recebeu herança maldita do governo anterior

O novo presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou durante seu discurso de posse neste domingo que “nenhum governo recebeu herança pior do que essa que estamos recebendo agora”. Em meio a um público caloroso, o presidente aproveitou a ocasião para prometer uma mudança monetária em um prazo de 18 a 24 meses.

Operação Voltando em Paz resgata mais 48 brasileiros que estava em Gaza

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira decolou do Cairo, no Egito com 48 brasileiros e familiares que estavam na Faixa de Gaza. A operação faz parte da iniciativa “Voltando em Paz” e já repatriou 1.525 passageiros e 53 animais domésticos em 11 voos.

Jornalista é primeira pessoa a ganhar prêmio de R$ 1 milhão em programa de Luciano Huck

Neste domingo, pela primeira vez o quadro “Quem Quer Ser Um Milionário”, do “Domingão com Huck”, que está no ar desde 2017, quando ainda fazia parte do “Caldeirão da TV Globo”, entregou o prêmio de R$ 1 milhão. A vencedora foi Jullie Dutra, jornalista de 28 anos.