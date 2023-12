‘Barbie’, ‘Oppenheimer’ e ‘Succession’ lideram indicações ao Globo de Ouro 2024; veja lista

Premiação de filmes e séries acontece no dia 7 de janeiro de 2024

Reprodução/YouTube/WarnerBrosPicturesBR Margot Robbie e Ryan Gosling dão vida a Barbie e Ken em live-action de Greta Gerwig



Nesta segunda, 11, a Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA) divulgou os indicados para o Globo de Ouro de 2024. Os filmes “Barbie” e “Oppenheimer“, que estrearam na mesma semana e tornaram-se memes na internet, lideram nas categorias de filmes, com nove e oito indicações, respectivamente. Entre as séries, a última temporada de “Succession” é a favorita, com nove indicações, incluindo aparições majoritárias com três indicados em categorias como “Melhor Ator Coadjuvante em Série” e “Melhor Ator em Série de Drama”. Os músicos também não ficaram de fora da premiação do cinema. Taylor Swift pode vencer a categoria inédita “Conquista Cinematográfica e de Bilheteria” com o documentário da “The Eras Tour”. Bella Ramsey, de “The Last Of Us”, se destaca como a mais jovem selecionada entre os principais prêmios do evento. Emma Stone aparece em seções de filmes e séries pelo seu papel em “Pobres Criaturas” e “The Curse”, respectivamente. O evento acontece no dia 7 de janeiro de 2024, nos Estados Unidos. Veja os indicados das principais categorias:

Melhor Filme de Drama:

Anatomia de Uma Queda

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Vidas Passadas

Zona de Interesse

Melhor Filme Musical ou Comédia:

Air (A História Por Trás do Logo)

American Fiction

Barbie

Os Rejeitados

Segredos de Um Escândalo

Pobres Criaturas

Melhor Atriz em Filme de Drama:

Annette Bening | NYAD

Lily Gladstone | Assassinos da Lua das Flores

Sanda Hüller | Anatomia de Uma Queda

Greta Lee | Vidas Passadas

Carey Mulligan | Maestro

Cailee Spaeny | Priscilla

Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical:

Fantasia Barrino | A Cor Púrpura

Jennifer Lawrence | Que Horas Eu Te Pego?

Natalie Portman | Segredos de Um Escândalo

Alma Pöysti | Folhas de Outono

Margot Robbie | Barbie

Emma Stone | Pobres Criaturas

Melhor Ator em Filme de Drama:

Bradley Cooper | Maestro

Leonardo diCaprio | Assassinos da Lua das Flores

Colman Domingo | Rustin

Barry Keoghan | Saltburn

Cillian Murphy | Oppenheimer

Andrew Scott | Todos Nós Desconhecidos

Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical:

Nicolas Cage | Dream Scenario

Timothée Chalamet | Wonka

Matt Damon | Air

Paul Giamatti | The Holdovers

Joaquin Phoenix | Beau Is Afraid

Jeffrey Wright | American Fiction

Melhor Atriz Coadjuvante em Filme:

Emily Blunt | Oppenheimer

Danielle Brooks | A Cor Púrpura

Jodie Foster | NYAD

Julianne Moore | Segredos de um Escândalo

Rosamund Pike | Saltburn

Da’vine Joy Randolph | The Holdovers

Melhor Ator Coadjuvante em Filme:

Willem Dafoe | Pobres Criaturas

Robert de Niro | Assassinos da Lua das Flores

Robert Downey Jr | Oppenheimer

Ryan Gosling | Barbie

Charles Melton | Segredos de um Escândalo

Mark Ruffalo | Pobres Criaturas

Melhor Direção

Bradley Cooper | Maestro

Greta Gerwig | Barbie

Yorgos Lanthimos | Pobres Criaturas

Christopher Nolan | Oppenheimer

Martin Scorsese | Assassinos da Lua das Flores

Celine Song | Vidas Passadas

Melhor Canção Original:

Addicted Romance, Bruce Springsteen | She Came to Me

Dance the Night, Dua Lipa e Mark Ronson | Barbie

I’m Just Ken, Ryan Gosling e Mark Ronson | Barbie

Peaches, Jack Black | Super Mario Bros

Road to Freedom, Lenny Kravitz | Rustin

What Was I Made For, Billie Eilish | Barbie

Melhor Atriz Coadjuvante em Série:

Elizabeth Debicki | The Crown

Abby Eliott | The Bear

Christina Ricci | Yellowjackets

J. Smith-Cameron | Succession

Meryl Streep | Only Murders in the Building

Hannah Waddingham | Ted Lasso

Melhor Ator Coadjuvante em Série:

Billy Crudup | The Morning Show

Matthew Macfadyen | Succession

James Marsden | Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach | The Bear

Alan Ruck | Succession

Alexander Skarsgard | Succession

Melhor Atriz em Série de Drama:

Helen Mirren | 1923

Bella Ramsey | The Last of Us

Keri Russell | A Diplomata

Sarah Snook | Succession

Imelda Staunton | The Crown

Emma Stone | The Curse

Melhor Ator em Série de Drama:

Brian Cox | Succession

Kieran Culkin | Succession

Gary Oldman | Slow Horses

Pedro Pascal | The Last of Us

Jeremy Strong | Succession

Dominic West | The Crown

Melhor Série de Drama:

1923

The Crown

A Diplomata

The Last Of Us

The Morning Show

Succession

Melhor Série de Comédia ou Musical:

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Melhor Minissérie, Antologia ou Filme Para TV:

Toda Luz Que Não Podemos Ver

Beef

Daisy Jones and The Six

Fargo

Companheiros de Viagem

Questão de Química