Preço da cesta com produtos natalinos sobe 8,9% – Headline News, edição das 17h

O preço médio da cesta com produtos típicos do Natal registrou alta de 8,9%, em comparação com o ano passado. O valor está acima da inflação acumulada em 12 meses, que foi de 4,82%. Os valores foram divulgados em uma pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). A menor variação foi registrada na região Norte. Já o Sudeste teve o menor valor médio, mas registrou a maior alta na comparação com o ano passado.

Acionistas da Petrobras aprovam mudanças no estatuto que facilitam indicações políticas

Os acionistas da Petrobras aprovaram todas as mudanças propostas no estatuto da estatal, em uma Assembleia-Geral Extraordinária, que ocorreu de forma híbrida. Uma das alterações vai permitir a indicação de políticos para o conselho de administração, além de titulares de cargos em comissão na administração pública e até representantes do órgão regulador ao qual a Petrobras está sujeita.

Brasil analisa convite para integrar Opep+

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) apresentou um convite formal para que o Brasil faça parte do bloco, na condição de membro associado. O tema está com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Tanto o Itamaraty quanto o Palácio do Planalto afirmam que ainda não existe uma decisão tomada sobre a adesão.