Van do Botafogo é roubada no Rio de Janeiro; clube perde material esportivo

O assalto aconteceu na Linha Amarela, na altura do Complexo da Maré, nesta quinta-feira, 30

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Tchê Tchê lamenta tropeço do Botafogo no Campeonato Brasileiro



Funcionários do Botafogo foram assaltados nesta quinta-feira, 30, no trajeto do aeroporto para o Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Em nota, o Glorioso informou que os profissionais do clube foram rendidos por criminosos que portavam armas de fogo. O incidente aconteceu na Linha Amarela, na altura do Complexo da Maré. Segundo o comunicado, uma van do Departamento de Futebol foi levada pelos bandidos. A Estrela Solitária comunicou que os funcionários estão bem, mas uniformes, equipamentos de trabalho e diversos itens de treino foram roubados. “O Botafogo acionou as autoridades e conta com o apoio do Poder Público para recuperar o material”, diz um trecho do texto. O incidente aconteceu quando a delegação do Botafogo voltava de viagem. Nesta quarta-feira, 29, o time do técnico Tiago Nunes enfrentou o Coritiba, no Paraná, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em campo, o resultado também foi decepcionante. Após abrir o placar aos 51 minutos do segundo tempo, o Glorioso sofreu o empate no lance seguinte. Com o tropeço, a Estrela Solitária permanece no segundo lugar e vê o Palmeiras abrir três pontos de vantagem. Restando duas rodadas para o término da competição, a equipe volta a campo neste domingo, 3, para medir forças com o Cruzeiro, no Nilton Santos.