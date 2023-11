Prefeito do Rio confirma homenagem a Taylor Swift no Cristo Redentor – Headline News, edição das 16h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/taylorswift Diva pop faz shows no Brasil nesta semana



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou que a cantora Taylor Swift irá receber uma homenagem. Durante um evento na capital fluminense, o político afirmou que a diva pop, que faz shows no Brasil nesta semana, irá receber uma projeção no Cristo Redentor. A iniciativa veio após fãs da artista se movimentarem, marcando autoridades e religiosos responsáveis pelo ponto turístico. Segundo Paes, a cantora é “a Madonna dos tempos atuais”.

Defesa Civil de SP emite alerta para tempestades e rajadas de vento

A Defesa Civil do Estado de São Paulo, por meio do CGE, emitiu alerta de tempestades e rajadas de vento intensas com validade entre sexta-feira, 17, e domingo, 19. A soma do calor com a umidade proveniente da Amazônia, além da passagem de uma frente fria, criarão condições para pancadas de chuva forte no Estado. Além disso, existem condições para temporais, seguidos por raios, granizo e rajadas de vento intensas.

Quartos são utilizados como esconderijos para armas do Hamas

Quartos estão sendo utilizados como esconderijos para as armas do Hamas. Em um vídeo compartilhado no X, antigo Twitter, as tropas de Benjamin Netanyahu, premiê de Israel, aparecem realizando operação de busca em cômodos de uma casa.

Seleção brasileira enfrenta a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa

Procurando se reerguer, a seleção brasileira enfrenta hoje a Colômbia, às 21h, no estádio Metropolitano de Barranquilla, pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.