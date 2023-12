Putin formaliza candidatura à presidência da Rússia – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / PISCINA KREMLIN - O presidente russo, Vladimir Putin, responde a perguntas durante sua coletiva de imprensa anual com a mídia federal, regional e estrangeira russa no fórum Gostiny Dvor em Moscou



Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o vice-governador de São Paulo, fez um balanço do primeiro ano da gestão de fez um balanço do primeiro ano da gestão de Tarcísio de Freitas à frente do governo paulista. Para o mandatário, a principal característica do novo comando foi manter o que já estava sendo feito no Estado, sem interromper obras ou iniciativas de gestões passadas.

Líder do Hamas viaja para o Egito para negociar cessar-fogo em Gaza

Líder do Hamas viaja para o Egito para negociar cessar-fogo em Gaza, depois que Israel anunciou que estaria disposto a aceitar uma nova pausa em troca da libertação de reféns. Após mais de dois meses de guerra e diante da pressão internacional, as duas partes parecem dispostas a estabelecer uma segunda trégua.

Putin formaliza candidatura à presidência da Rússia

Vladmir Putin formaliza candidatura à presidência da Rússia. O presidente Russo formalizou perante autoridades eleitorais, sua candidatura à presidência da Rússia, a eleição acontece em 17 março de 2024.

Faustão diz que pode voltar à televisão já em março de 2024

O apresentador Faustão afirmou que pode voltar à televisão já em março de 2024, pouco mais de seis meses após ter se submetido a um transplante de coração.