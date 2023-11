Quatro dias após vendaval, São Paulo ainda precisa restabelecer energia de 300 mil imóveis – Headline News, edição das 12h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Equipe da Enel trabalha no bairro do Jardim Santo André, na região de São Mateus, zona leste de São Paulo



Após quatro dias do vendaval que castigou São Paulo na última sexta-feira, a falta de energia elétrica continua afetando a vida de milhares de famílias e negócios na capital. Cerca de 300 mil imóveis seguem sem luz. A Enel prometeu volta total da energia elétrica ainda nesta terça-feira.

Cônsul-geral de Israel em São Paulo diz que Israel deixará Gaza após a guerra

O cônsul-geral de Israel em São Paulo, Rafael Erdreich, afirmou em entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan News, que as forças israelenses não irão permanecer na Faixa de Gaza quando a guerra contra o grupo terrorista Hamas terminar. A declaração acontece um dia após o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advertir que o país será o encarregado da segurança em Gaza por tempo indeterminado.

Governo bate cabeça sobre meta fiscal de 2024

O governo federal ainda não conseguiu chegar a um consenso sobre a meta fiscal de 2024. O vice-presidente Geraldo Alckmin declarou que a questão ainda está sendo discutida pela equipe e que não tem prazo para ser definida. A declaração ocorre depois de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmar que o governo pretende perseguir a meta de zerar o déficit fiscal nas contas públicas até 2024.

Fábrica da Cacau Show no Espírito Santo pega fogo

Um incêndio atingiu a fábrica da Cacau Show, em Linhares, no Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atua com 18 agentes no local, as chamas começaram por volta das 4h40, quando os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência.