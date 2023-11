Pai de Angelina Jolie se indigna após atriz pedir cessar-fogo em Gaza

A artista cobrou posicionamento de lideranças mundiais sobre conflito no Oriente Médio: ‘Bombardeio deliberado de uma população presa’

O ator Jon Voight se posicionou sobre o conflito na Faixa de Gaza nesta semana. Após sua filha Angelina Jolie defender o cessar-fogo no Oriente Médio, o artista expressou sua discordância em um vídeo publicado nas redes sociais. “Estou muito desapontado com a minha filha por não entender a verdade de Deus. Isso é sobre destruir a história da terra de Deus, a terra sagrada, a terra dos judeus. É justiça pelas crianças de Deus da terra sagrada. O exército de Israel deve proteger o povo”, declarou em filmagem onde aparece com uma bandeira dos Estados Unidos ao fundo. Na última semana, Jolie criticou lideranças mundiais por serem “cúmplices dos crimes” e afirmou que a Faixa de Gaza está se tornando “uma vala comum”. “É o bombardeio deliberado de uma população presa que não tem para onde fugir. 40% dos mortos são crianças inocentes e famílias inteiras estão sendo assassinadas”, escreveu.